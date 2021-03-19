Kırklareli'nde çaldıkları 41 trafik levhasındaki yazıları yok etmek için yaktıkları ateş zanlıları ele verdi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kara yollarındaki 41 trafik levhası çalındı. İki zanlıyı levhalardaki işaretleri silmek için yaktıkları ateş ele verdi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Pancarköy köyünde sürdürdüğü devriye faaliyetlerinde bir inşaatın önünde ateş yakıldığını fark etti.

Ekipler şüpheli A.B. ile A.B'nin Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 41 trafik levhasının üzerindeki işaretleri yok etmek amacıyla ateş yaktıklarını tespit etti.

Şüpheliler gözaltına alındı, trafik levhalarına da el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran