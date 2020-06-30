Kırklareli'nde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu Kırklareli'nde buğday tarlasında çakmakla oynayan çocuğun çıkardığı yangında, 4 dönüm ekili alan yandı.

Kırklareli'nde buğday tarlasında çakmakla oynayan çocuğun çıkardığı yangında, 4 dönüm ekili alan yandı.

Alınan bilgiye göre, Yoğuntaş köyünde babası ile tarlaya giden O.E.T. çakmak ile oynadığı alanda yangın çıkmasına neden oldu.

Dumanları fark eden baba durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında Z.G'ye ait 4 dönümlük buğday tarlası yandı.

Kaynak: AA