Kırklareli'nde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu
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Kırklareli'nde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu

Kırklareli'nde buğday tarlasında çakmakla oynayan çocuğun çıkardığı yangında, 4 dönüm ekili alan yandı.

Kırklareli'nde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu
30.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:43

Kırklareli'nde buğday tarlasında çakmakla oynayan çocuğun çıkardığı yangında, 4 dönüm ekili alan yandı.

Alınan bilgiye göre, Yoğuntaş köyünde babası ile tarlaya giden O.E.T. çakmak ile oynadığı alanda yangın çıkmasına neden oldu.

Dumanları fark eden baba durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında Z.G'ye ait 4 dönümlük buğday tarlası yandı.

Kaynak: AA

Manşet

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