Son dakika... KIRKLARELİ - Çağrılan sağlık ekiplerine kapıyı açamayan kişinin yardımına itfaiye yetişti
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Son dakika... KIRKLARELİ - Çağrılan sağlık ekiplerine kapıyı açamayan kişinin yardımına itfaiye yetişti

05.01.2021 09:11 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:26

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırklareli'nde rahatsızlandığı için çağrılan sağlık ekiplerine kapıyı açamayan yaşlı adam, itfaiye ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nde rahatsızlandığı için çağrılan sağlık ekiplerine kapıyı açamayan yaşlı adam, itfaiye ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Karakaş Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katında yalnız yaşayan Ahmet Kayan'ın (67) yardım istediğini duyan komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine kapının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım istendi.

Ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle ulaştıkları Kayan'ın evine balkondan girerek kapıyı açtı.

Kayan, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika... KIRKLARELİ - Çağrılan sağlık ekiplerine kapıyı açamayan kişinin yardımına itfaiye yetişti
Son dakika... KIRKLARELİ - Çağrılan sağlık ekiplerine kapıyı açamayan kişinin yardımına itfaiye yetişti
Son dakika... KIRKLARELİ - Çağrılan sağlık ekiplerine kapıyı açamayan kişinin yardımına itfaiye yetişti
Son dakika... KIRKLARELİ - Çağrılan sağlık ekiplerine kapıyı açamayan kişinin yardımına itfaiye yetişti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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