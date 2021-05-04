Kırklareli'nde cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
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Kırklareli'nde cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

Kırklareli'nde cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar temizlenerek dezenfekte edildi.

Kırklareli Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar temizlenerek dezenfekte edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşların normal günlerde yoğun olarak kullandığı İstiklal ve Sungurbey caddelerinde araç destekli yol süpürme faaliyetlerinde bulunularak, dezenfekte ettiği belirtildi.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde çalışmalara hız verdiklerini bildirdi.

Kent genelinde temizlik, yıkama ve dezenfekte çalışmalarının yürütüldüğünü bildiren Kesimoğlu, vatandaşların sağlığını doğrudan ilgilendiren konularda çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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