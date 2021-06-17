Kırklareli'nde büyükbaş hayvan çiftliğinde saman balyalarındaki yangın 42 saat sonra söndürüldü

Kırklareli'nde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 42 saatlik çalışması sonucu tamamen kontrol altına alındı.

Kırklareli'nde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 42 saatlik çalışması sonucu tamamen kontrol altına alındı.

Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesine bağlı Akçaköy köyündeki bir hayvan çiftliğinde yemlerin bulunduğu depoda çıkan yangın, çok sayıda itfaiye aracı ve personelinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerin 42 saat sonra tamamen söndürdüğü yangının çiftlikte yol açtığı hasarla ilgili tespit çalışması başlatıldı.

Akçaköy'deki bir hayvan çiftliğinde yemlerin bulunduğu depoda 15 Haziran salı günü gece yarısına yakın henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Çok sayıda itfaiye aracı ile personelinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınmış soğutma çalışmaları yapılmıştı. Saman balyalarının içten içe yanması nedeniyle yangın tam anlamıyla söndürülememişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop