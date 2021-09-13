Kırklareli'nde bulunan el bombası imha edildi - Haberler
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Kırklareli'nde bulunan el bombası imha edildi

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde bulunan el bombası imha edildi

Kırklareli'nde arazide bulunan el bombası, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

Kırklareli'nde arazide bulunan el bombası, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

Kavaklı beldesinde arazide mühimmat olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye bomba imha ekibi, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemi alan ekipler, Kavaklı beldesi ile Değirmencik köy yolunu bir süre ulaşıma kapadı.

Bomba imha ekibinin incelemelerinin ardından el bombası iş makinesi ile açılan çukurda imha edildi.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırklareli'nde bulunan el bombası imha edildi - Haberler
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