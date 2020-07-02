Kırklareli'nde buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü Lüleburgaz ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Lüleburgaz ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hamitabat köyünde buğday hasadı sırasında tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangında yaklaşık 6 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.

Kaynak: AA