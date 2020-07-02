Kırklareli'nde buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
Lüleburgaz ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
02.07.2020 09:53 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:42
Lüleburgaz ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Hamitabat köyünde buğday hasadı sırasında tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangında yaklaşık 6 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.
Kaynak: AA