Kırklareli'nde boş bir dükkanda mahsur kalan kedi "HAYDİ" çağrısıyla kurtuldu

Kırklareli'nde boş bir dükkanda mahsur kalan kedi itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerince kurtarıldı.

Kırklareli'nde boş bir dükkanda mahsur kalan kedi itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çukur Sokak'ta boş bir dükkanın açık bırakılan camından giren kedi bir daha dışarıya çıkamadı.

Kedinin dışarıya çıkmak için çabasını fark eden çevredekiler akıllı telefon uygulamasından HAYDİ ekiplerine çağrıda bulundu.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ve HAYDİ ekipleri kediyi fileyle yakaladı.

Kedi daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran