Kırklareli'nde boğulma tehlikesi geçiren kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı
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Kırklareli'nde boğulma tehlikesi geçiren kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Kırklareli'nde boğulma tehlikesi geçiren kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde denizde boğuma tehlikesi geçiren kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtardı.

Kırklareli'nde denizde boğuma tehlikesi geçiren kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi Panayır İskelesi mevkiinde denize giren S.Ş boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden vatandaşlar suya girerek S.Ş'yi kurtardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri S.Ş'yi Vize Devlet Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan S.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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