Kırklareli'nde birbirlerini darp eden iki kişiye sosyal mesafe cezası Kırklareli'nde birbirlerini darp ederek yaralayan iki kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için toplam 6 bin 300 lira ceza yazıldı.

Kırklareli'nde birbirlerini darp ederek yaralayan iki kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için toplam 6 bin 300 lira ceza yazıldı. Demirköy ilçesinin Sivriler köyünde V.A. ile A.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.A ve A.A. birbirlerini darp ederek yaraladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi, Demirköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince iki kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı. Kaynak: AA