Kırklareli'nde bir ton sahte içki ele geçirildi
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Kırklareli'nde bir ton sahte içki ele geçirildi

11.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:02
Kırklareli'nde bir ton sahte içki ele geçirildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir ton sahte içki ele geçirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir ton sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde bazı şüphelilerin piyasaya sahte içki sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ilçedeki bir evde yaptığı aramada bir ton sahte içki, damıtma düzeneği, bidonlar, ruhsatsız av tüfeği ile silah ele geçirdi, bir şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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