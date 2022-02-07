Kırklareli'nde bir otomobile gizlenmiş motosiklet yedek parçaları ele geçirildi - Haberler
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Kırklareli'nde bir otomobile gizlenmiş motosiklet yedek parçaları ele geçirildi

AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde bir otomobile gizlenmiş motosiklet yedek parçaları ele geçirildi

Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş motosiklet yedek parçaları ele geçirildi.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş motosiklet yedek parçaları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Hamitabat köyünde bir otomobilde lüks motosikletlere ait çok sayıda yedek parça olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler N.Ç'nin otomobilinde yaptığı aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 23 lüks motosiklet yedek parçası buldu.

Olayla ilgili N.Ç. gözaltına alındı.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İl Jandarma Komutanlığı, Lüleburgaz, Güncel, Haber

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