Kırklareli'nde bir koyun altız doğurdu
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Kırklareli'nde bir koyun altız doğurdu

Kırklareli'nde bir koyun altız doğurdu
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir besicinin "Pamuk" adındaki koyunu 6 kuzu doğurdu.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir besicinin "Pamuk" adındaki koyunu 6 kuzu doğurdu.

Ağayeri köyünde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Niyazi Düşova, doğum yapan koyununun 6 kuzu dünyaya getirmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşadı.

Doğumun ardından veterinere haber veren Düşova, kuzu ve koyunlarının sağlık kontrollerini yaptırdı.

Eşi Mukaddes Düşova ile zaman zaman kuzuları biberonla besleyen Niyazi Düşova, AA muhabirine, daha önce dördüz doğuran koyununun bu kez altız kuzu doğurduğunu söyledi.

Düşova, hayatı boyunca bir koyunun ilk kez altız doğurduğuna tanıklık ettiğini ifade ederek, "70 yaşındayım böyle bir heyecanı daha önce hiç yaşamadım. Çok mutluyum. Bir iki arkadaşımız geldi baktı onlar da şaşırdı. Köyümüzde ilk kez böyle bir şey oldu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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