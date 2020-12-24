KIRKLARELİ - Bir kişiye maske takmadığı ve yasak yerde sigara içtiği için 1800 lira ceza yazıldı
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KIRKLARELİ - Bir kişiye maske takmadığı ve yasak yerde sigara içtiği için 1800 lira ceza yazıldı

24.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:22

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 12 kişi hakkında tutanak hazırlandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 12 kişi hakkında tutanak hazırlandı.

Kentte denetim ekiplerince kısıtlamalar kapsamında insan sirkülasyonunun yoğun olduğu cadde ve sokaklar ile iş yerleri kontrol edildi.

Ekipler, iş yerlerinde alışveriş yapan ve bir banka şubesi ile büfe önünde sırada bulunan vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

Denetimde, Kırklareli Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunca sigara içmenin yasaklandığı Cumhuriyet Caddesi'nde sigara içtiği ve maske takmadığı tespit edilen R.K'ye tutanak tutuldu.

Maske takmadığı gerekçesiyle 900, yasak yerde sigara içtiği için de 900 lira ceza yazılan R.K'nin daha sonra maske taktığı görüldü.

Kentte sabah saatlerinde başlayan denetimlerde tedbirlere uymayan toplam 12 kişi hakkında tutanak hazırlandı.

KIRKLARELİ - Bir kişiye maske takmadığı ve yasak yerde sigara içtiği için 1800 lira ceza yazıldı
KIRKLARELİ - Bir kişiye maske takmadığı ve yasak yerde sigara içtiği için 1800 lira ceza yazıldı
KIRKLARELİ - Bir kişiye maske takmadığı ve yasak yerde sigara içtiği için 1800 lira ceza yazıldı
KIRKLARELİ - Bir kişiye maske takmadığı ve yasak yerde sigara içtiği için 1800 lira ceza yazıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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