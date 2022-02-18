Kırklareli'nde bir kişi otomobil içinde ölü bulundu

Kırklareli'nde bir kişi otomobilin içinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karakoç köyü merasında otomobilin içinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark eden köylüler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan araştırmada otomobilin içinde bulunan kişinin Fatih Ç. olduğunu ve tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Fatih Ç'nin cansız bedeni Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Fatih Ç'nin ölü olarak bulunduğu otomobil kiralık olduğu öğrenildi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa