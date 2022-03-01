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Kırklareli'nde bir kadın eşi tarafından bıçaklandı

AA, Çınar Türkmen - Güncel
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Kırklareli'nde bir kadın eşi tarafından bıçaklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kadın eşi tarafından bıçaklandı.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kadın eşi tarafından bıçaklandı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Alan Sokak'taki evlerinde Mehmet Ö. (56) ile Fatma Ö.(37) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ö, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Fatma Ö, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, zanlı ise aranıyor.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Lüleburgaz, Kırklareli, Hürriyet, Güncel, Haberler

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