Kırklareli'nde bir işyerinin bodrumunda 241 parça tarihi eser ele geçirildi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 241 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 241 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir işyerinin bodrumunda tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı.
Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, H.Y'nin iş yerinde arama yapıldı.
Aramada iş yerinin bodrumunda tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 tabanca, 10 yivsiz tüfek, 11 kılıç, topuz, 5 balta, hesap makinesi, 6 metal kahve öğütme makinesi, 6 metal şekerlik, 149 çeşitli kap, çaydanlık, tabak, fincan ve çeşitli objelerden oluşan 241 obje ele geçirildi.
Olayla ilgili H.Y. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran