Kırklareli'nde bir işletmede kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza verildi
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Kırklareli'nde bir işletmede kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza verildi

17.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:44
Kırklareli'nde bir işletmede kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza verildi

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye para cezası uygulandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda, camında yerel bir gazetenin isminin bulunduğu iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, kumar oynarken suçüstü yakaladığı 6 kişi hakkında tutanak hazırladı.

Ayrıca şüphelilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 18 bin 900 lira ceza yazıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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