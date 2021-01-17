Kırklareli'nde bir iş yerinin önündeki "kırmızı halı"da yatan köpekler dikkati çekti
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Kırklareli'nde bir iş yerinin önündeki "kırmızı halı"da yatan köpekler dikkati çekti

17.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 17.01.2021 10:51
Kırklareli'nde bir iş yerinin önündeki

Kırklareli'nde bir iş yerinin önündeki "kırmızı halı"da yatan köpekler dikkati çekti.

Kırklareli'nde bir iş yerinin önündeki "kırmızı halı"da yatan köpekler dikkati çekti.

Kentte birçok esnaf, müşterilerine özen gösterdiğini anlatmak amacıyla işletmelerinin önüne kırmızı halı seriyor.

Bu iş yerlerinin birinin önündeki kırmızı halıda yatan köpekler dikkati çekti.

Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seyhan Esen, yaptığı açıklamada, esnafın işletmelerinin önlerine serdiği halıların üzerine geceleri sokak hayvanlarının yattığını söyledi.

Esnaftan, bu halıları kaldırmamasını isteyen Esen, şöyle konuştu:

"Sokak hayvanları soğuk kış günlerini titreyerek geçiriyor, nerede bir halı veya karton kutu görseler hemen oraya sığınıyorlar. O karton ıslak dahi olsa onlar için sığınacak bir yer oluyor. Bazı esnaf kapı önlerine ekmek, kuru mama ve su koyuyor. Bazı esnaf ise sokak hayvanlarını kovalıyor. Bu kişileri hayvansever olmaya davet ediyoruz."

Esen, herkesi özellikle soğuk havalarda sokak hayvanlarına mama vermeye ve barınabilecekleri bir yer sağlamaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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