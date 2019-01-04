Kırklareli'nde Bir İlçede Daha Okullar Tatil

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin yanı sıra Kofçaz ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından kar yağışının akşam saatlerinde etkisi göstermesiyle Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve Kofçaz ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Kar tatili nedeniyle yapılan açıklamada, hamile ve engellilerin de 1 gün idari izinli sayılacakları belirtildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA