Kırklareli'nde bir fırında çıkan yangın sonucu maddi hasar oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırklareli'nde bir fırında çıkan yangın sonucu maddi hasar oluştu

06.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 06.02.2021 10:22
Kırklareli'nde bir fırında çıkan yangın sonucu maddi hasar oluştu

Kırklareli'nde bir fırında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'nde bir fırında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Nüzhet Somay Caddesi'nde bir fırının bacasından alevler çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Meral Akşener Enis Berberoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Halsey Cem Yılmaz Özcan Deniz Hüner Coşkuner
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Hakan Kutlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Gazete Mersin Mahkeme Evlilik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde bir fırında çıkan yangın sonucu maddi hasar oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 10:22:38. #1.16#
title