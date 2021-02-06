Kırklareli'nde bir fırında çıkan yangın sonucu maddi hasar oluştu
06.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 06.02.2021 10:22
Kırklareli'nde bir fırında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırklareli'nde bir fırında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Nüzhet Somay Caddesi'nde bir fırının bacasından alevler çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran