Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gündoğu Mahallesi Keskinkaya Sokak'ta Mustafa Demir'e ait evin oturma odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran