Kırklareli'nde bir evde 866 litre sahte içki ele geçirildi
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 866 litre sahte içki ele geçildi.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 866 litre sahte içki ele geçildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Babaeski ilçesinin Kumrular köyünde S.K'nin evinde kaçak içki ürettiği bilgisine ulaştı.
Ekipler evde yaptığı aramada, 866 litre kaçak içki, 71 boş şişe, kaçak içki yapımında kullanılan makine buldu.
Olayla ilgili S.K. gözaltına alındı.
AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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