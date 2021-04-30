KIRKLARELİ - 550 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 550 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 550 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kızılcıkdere köyünde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, köydeki bir evde yaptıkları aramada 550 litre kaçak içki, damıtma düzeneği ile dinlendirme tankı buldu.

Gözaltına alınan bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran