Kırklareli'nde bir evde 38 litre kaçak içki ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde bir evde 38 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli'nde bir evde 38 litre kaçak içki ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince bir evde 38 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince bir evde 38 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamzabey köyünde bir evde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, A.K'nin evinde yaptıkları aramada 38 litre kaçak içki buldu.

Gözaltına alınan bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Vahşetin yaşandığı çadıra giren polisler minik Ali'yi uyurken buldu
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Vahşetin yaşandığı çadıra giren polisler minik Ali'yi uyurken buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Merih Demiral Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklareli'nde bir evde 38 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.06.2021 11:39:17. #1.13#

title