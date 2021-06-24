Kırklareli'nde bir evde 38 litre kaçak içki ele geçirildi
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince bir evde 38 litre kaçak içki ele geçirildi.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince bir evde 38 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamzabey köyünde bir evde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, A.K'nin evinde yaptıkları aramada 38 litre kaçak içki buldu.
Gözaltına alınan bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran