Kırklareli'nde bir evde 163 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Kırklareli'nde bir evde 163 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde bir evde 163 kök Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince bir evde 163 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince bir evde 163 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesine bağlı Hazinedar köyünde bir evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, S.C'nin evinde yaptıkları aramada 163 kök Hint keneviri buldu.

Kenevirler imha edilirken gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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