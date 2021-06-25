Kırklareli'nde bir evde 163 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince bir evde 163 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince bir evde 163 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesine bağlı Hazinedar köyünde bir evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, S.C'nin evinde yaptıkları aramada 163 kök Hint keneviri buldu.
Kenevirler imha edilirken gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran