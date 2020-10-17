Kırklareli'nde bir ev karantinaya alındı
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Kırklareli'nde bir ev karantinaya alındı

17.10.2020 09:17 | Son Güncelleme: 17.10.2020 09:20
Kırklareli'nde bir ev karantinaya alındı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir ev karantinaya alındı.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir ev karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Camikebir Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki bir ev için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, karantina kararının gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu bildirildi.

Karantinaya uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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