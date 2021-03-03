Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
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Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı

03.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:12
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Pınar Mahallesi'ndeki apartman için, İl Hıfzıssıhha Kurulunca 10 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada kararın, gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konduğu bildirildi.

Karara uyulmaması durumunda apartman sakinleri hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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