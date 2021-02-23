Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
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Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı

23.02.2021 17:55 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:58
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı

Lüleburgaz ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Lüleburgaz ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Gençlik Mahallesi'nde bir apartman için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 7 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, karantina kararının gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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