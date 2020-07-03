Kırklareli'nde bir ağılın kiremitlerini çalan iki şüpheli yakalandı Kırklareli'nde bir ağılın çatısındaki kiremitleri çalan iki şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde bir ağılın çatısındaki kiremitleri çalan iki şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakoç köyünde devriye sırasında kiremit yüklü iki at arabasının seyir halinde olduğunu gördü. Ekipler, İ.E. ve E.A'nın idaresindeki at arabalarını durdurdu. Yapılan araştırmada, şüphelilerin kiremitleri K.K'ya ait ağılın üzerinden sökerek çaldıkları belirlendi. Olayla ilgili İ.E. ve E.A. gözaltına alınırken, kiremitler sahibine teslim edildi. Kaynak: AA