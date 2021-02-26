Kırklareli'nde bir ağıldaki telef olan 27 koyun gömülerek imha edildi
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Kırklareli'nde bir ağıldaki telef olan 27 koyun gömülerek imha edildi

26.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:50
Kırklareli'nde bir ağıldaki telef olan 27 koyun gömülerek imha edildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaban hayvanlarının saldırısına uğrayarak telef olduğu değerlendirilen 27 küçükbaş hayvan gömülerek imha edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaban hayvanlarının saldırısına uğrayarak telef olduğu değerlendirilen 27 küçükbaş hayvan gömülerek imha edildi.

Karağaç köyünde Hüsmen İzbudak, 70 küçükbaş hayvanın bulunduğu ağılda hayvanlarının bir kısmının telef olduğunu fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ağılda 27 koyunun telef 8'inin ise yaralı olduğunu tespit etti.

Telef olan hayvanlar toprağa gömüldü, yaralı hayvanlar ise veteriner tarafından tedavi edildi.

Köy muhtarı Yavuz Çavdar, AA muhabirine, köylerinde ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Ağıla yırtıcı yabani hayvanların girdiğini tahmin ettiklerini ifade eden Çavdar, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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