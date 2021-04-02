Kırklareli'nde BioNTech aşısının ilk dozu uygulanmaya başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde BioNTech aşısının ilk dozu uygulanmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Haberler | Sağlık

Kırklareli'nde BioNTech aşısının ilk dozu uygulanmaya başlandı Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında BioNTech aşısının ilk dozu Kırklareli'nde vatandaşlara uygulanmaya başlandı.

Son Dakika: Kırmızı kategorideki 58 ilde uygulanacak sokak kısıtlaması başladı
Son Dakika: Kırmızı kategorideki 58 ilde uygulanacak sokak kısıtlaması başladı
Son Dakika: Türkiye'de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi

Kırklareli'nde BioNTech aşısının ilk dozu uygulanmaya başlandı

KIRKLARELİ - Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında BioNTech aşısının ilk dozu Kırklareli'nde vatandaşlara uygulanmaya başlandı.

Türkiye'de başarılı şekilde yürütülen aşı çalışmalarına, BioNTech aşısının da dahil oldu. Bu kapsamda BioNTech aşısı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugün vatandaşlara uygulanmaya başlandı.

Aşı olan Cengiz Uçar, BioNTech aşının ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, "Aşımız olduk. BioNTech aşısı ülkemize hayırlı olsun. Herkesin aşı tablosuna göre sıra geldiğinde aşısını olması gerekiyor" dedi.

Korona virüsüne karşı yapılan bütün uygulamaları kabul ettiğini söyleyen Orhan Ordu, "Korona virüsüne karşı yapılacak olan bütün uygulamalara evet diyoruz. İnşallah yerli aşımız biran önce çıkarda herkese bol bol yeter. Ben eminim ki diğer ülkelerde ülkemiz yerli aşımız gönderir" şekilde konuştu.

Kırklareli'nde BioNTech aşısının ilk dozu uygulanmaya başlandı
Kırklareli'nde BioNTech aşısının ilk dozu uygulanmaya başlandı
Kırklareli'nde BioNTech aşısının ilk dozu uygulanmaya başlandı
Kırklareli'nde BioNTech aşısının ilk dozu uygulanmaya başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Haydar Akar Erkan Kandemir Süleyman Soylu
Magazin Alişan Esra Erol Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde BioNTech aşısının ilk dozu uygulanmaya başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 00:04:14. #1.16#
title