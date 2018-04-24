Kırklareli'nde Binler Çocuk Bayramı İçin Yürüdü

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun öncülüğünde 300 metrelik Türk Bayrağının arkasında yaklaşık 15 bin Kırklarelili Kentin sokaklarını kırmızı beyaza boyadı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayramı doyasıya kutlayan Kırklareliler sık sık ''Mustafa Kemal'in Askerleriyiz'' sloganı attı.

Dingiloğlu Parkı önünden başlayan ''Fener Alayı'' yürüyüşü Sabahattin Ali Sokağında son buldu. Yürüyüşün ardından sahneye gelen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, büyük bir coşku ve mutluluk yaşadıklarını belirterek ''Kırklareli her zaman olduğu gibi bu akşam da Ata'sına, Ata'sının geleceği emanet ettiği çocuklara nasıl sahip çıkıldığını gösterdi. Binlerce yürek buradayız. Biz çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak için buradayız'' dedi.

Kesimoğlu'nun konuşmasının ardından etkinlikler Kurtalan Ekspres'in verdiği konser il