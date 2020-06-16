Kırklareli'nde bin 380 hanede koronavirüs taraması yapılacak Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun bağışıklık oranının tespit edilmesi amacıyla bin 380 haneye gidilerek, tarama yapılacağını bildirdi.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun bağışıklık oranının tespit edilmesi amacıyla bin 380 haneye gidilerek, tarama yapılacağını bildirdi.

Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ortaklığında 81 ilde Kovid-19 enfeksiyonunun bağışıklık oranının tespit edilmesi amacıyla "Kovid-19 Hastalığı Bağışıklık Oranı Tespitine Yönelik Toplum Tarama" çalışması başlatıldığını hatırlattı.

Taramaların rastgele belirlenen ailelerde yapılacağını ifade eden Cerit, çalışmaların çok hızlı bir şekilde sürdürüleceğini kaydetti.

Salgına karşı vatandaşların korunabilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü bildiren Cerit, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bu kapsamda toplumsal bağışıklık düzeyinin ölçülmesi ve Kovid-19 hastalığına yönelik gereken enfeksiyon kontrol-koruma önlemlerinin alınmasında yol göstermesi amacıyla TÜİK'in ilimiz genelinde rastgele belirlediği bin 380 haneye ulaşılarak her haneden bir kişiye burun boğaz sürüntüsü ve kan testi uygulaması yapılacaktır. Bu amaçla, müdürlüğümüze bağlı Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüklerinin bir hekim ve hekim dışı sağlık personelinden oluşan 20 filyasyon ekibi saha çalışmalarına başlamıştır."

Kaynak: AA