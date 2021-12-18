Kırklareli'nde bin 193 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Kırklareli'nde bin 193 litre sahte içki ele geçirildi

Kırklareli'nde bin 193 litre sahte içki ele geçirildi
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bin 193 litre sahte içki ele geçirildi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bin 193 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pancarköy'de B.N. ve A.K'nin sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada bin 193 litre sahte içki, 4 damıtma düzeneği, 5 fıçı ile 80 şişe ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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