Kırklareli'nde biçerdöver hasat fiyatları açıklandı

Kırklareli'nde 2021 yılı biçerdöver hasat fiyatları açıklandı.

Kırklareli'nde 2021 yılı biçerdöver hasat fiyatları açıklandı.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, 2021 yılı hasat dönemi biçerdöver fiyatının hububat hasat komisyonu tarafından belirlendiğini söyledi.

Bir dekar ayçiçeğin 40, hububatın 42, kanolanın 45, mısırın 55 ve çeltiğin ise 120 lira olarak belirlendiğini ifade eden Şaylan, biçerdöver operatör belgesi bulunmayan, belgesiz biçerdöver kullanan, fazla tane kaybına sebep olan ve hasat olgunluğuna gelmemiş ürünleri hasat eden biçerdöver sahiplerinin ve operatörleri hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Şaylan ayrıca 25 kilogramlık balyanın ise 4 liradan işlem göreceğini kaydetti.

Yeni fiyatların üreticilere hayırlı olması temennisinde bulunan Şaylan, bereketli bir hasat sezonu diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop