Kırklareli'nde bıçaklı saldırıya uğrayan muhtar yaralandı
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Kırklareli'nde bıçaklı saldırıya uğrayan muhtar yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bıçaklı saldırıya uğrayan Müsellim köyü muhtarı Kazım Topçu yaralandı.

Kırklareli'nde bıçaklı saldırıya uğrayan muhtar yaralandı
24.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:54

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bıçaklı saldırıya uğrayan Müsellim köyü muhtarı Kazım Topçu yaralandı.

Kocasinan Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'nde otomobilinin lastiğini değiştirmek için sıra bekleyen Topçu, 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Bıçakla yaralanan Topçu, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ne olduğunu anlayamadan 2 kişinin saldırısına uğradığını söyledi.

Saldırganlardan birinin elinde bıçak, diğerinde silah bulunduğunu iddia eden Topçu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Bu arada, olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliler M.Ö. ve G.Ö'yü gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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