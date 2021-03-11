Kırklareli'nde bıçaklı kavga

Kırklareli'nde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi Gül Sokak'ta S.Ç. (16) ile A.O.T. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma da A.O.T., S.Ç.'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.Ç. sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerinden kaçan şüpheli A.O.T. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı