Kırklareli'nde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kırklareli'nde çıkan kavgada bıçaklanarak yaralanan genç hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi Gül Sokak'ta Selçuk Ç. (16) ile Ali Osman T. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Osman T, Selçuk Ç'yi bıçakla yaraladı.

Selçuk Ç. 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Ali Osman T. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yaralanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran