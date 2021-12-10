Kırklareli'nde beton mikseri devrildi: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Kırklareli'nde beton mikseri devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Lüleburgaz ilçesinde yapımı devam eden Kapıkule- Halkalı Hızlı Tren Hattı inşaatının köprü ayaklarında meydana geldi. Beton mikseriyle seyir halinde olan sürücü, iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı beton mikseri yoldan çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada itfaiye ekipleri yangın ihtimaline karşı önlemleri alırken sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde beton mikseri devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title