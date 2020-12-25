Kırklareli'nde bazı esnaflar ile şehir dışından gelen vatandaşlara Kovid-19 testi yapılacak
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Kırklareli'nde bazı esnaflar ile şehir dışından gelen vatandaşlara Kovid-19 testi yapılacak

25.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:33
Kırklareli'nde bazı esnaflar ile şehir dışından gelen vatandaşlara Kovid-19 testi yapılacak

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bazı esnaflar ile şehir dışından kente gelen vatandaşlara Kovid-19 testi yapılacak.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bazı esnaflar ile şehir dışından kente gelen vatandaşlara Kovid-19 testi yapılacak.

Kırklareli Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni kararlar aldı.

Kurul kararınca vatandaşlar ile yoğun temasta bulunan berber, kuaför, güzellik ve bakım merkezi çalışanları, kuryeleri dahil kargo firması çalışanları, kuryeleri dahil paket servis hizmeti veren lokanta çalışanları, taksi şoförleri, şehir içi otobüslerin ve işçi servislerinin şoförleri ile Vefa Sosyal Destek Gurubu görevlilerine Kovid-19 testi yapılacak.

Ayrıca kurul, tedbirler kapsamında şehir dışından kente gelen vatandaşların da teste tabi tutulması kararını aldı.

Tedbirler kapsamında site ve apartman genel kurul toplantılarının da 2021 Şubat ayı sonuna kadar ertelendiği bildirildi.

Toplantıda, kararlara uymayanlar hakkında İl Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden fiiller içinse Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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