Kırklareli'nde bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
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Kırklareli'nde bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

KLÜ'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin bekası ve bağımsızlığının, sözde bildirilerle değil, demokrasi ve hukuka bağlı milli iradeyle temin edilebileceği belirtildi.

Toplumun tüm kesimlerinin, millet iradesine saygı duymaya ve yanında olmaya çağırıldığı açıklamada, "Milli iradeyi hedef alan vesayet odaklarına karşı demokrasiye sahip çıktığımızı, devletimiz ve milletimizin yanında olduğumuzu beyan ederiz." ifadesine yer verildi.

Memur - Sen ve Eğitim Bir - Sen İl Başkanı Selahattin Karanfiler de yaptığı yazılı açıklamada, milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettiklerini herkesin iyi bildiğini belirtti.

Siyasete müdahale etme hastalığı nüksedenlere milletin sessiz kalmasının düşünülemeyeceğini bildiren Karanfiler, açıklamasında şunları kaydetti:

"Milletimiz, açıklamayı yapanlar ve yazanlar kadar yazdıranların ve yayanların da farkındadır. 15 Temmuz da kursaklarında kalan heveslerini FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş bir şekilde görüyor, kirli niyetlerini not ediyoruz.

15 Temmuz gecesi bütün vahşetiyle uygulanan ihanet planlarının milletimizin çelik göğsüne çarparak nasıl suya düştüğünü hatırlatıyor, bu açıklamayla aşikar edilen kirli niyetlerin de aynı şekilde milletin maşeri vicdanında mahkum edilerek tarihin kirli sepetine gönderildiğini, gönderileceğini ilan ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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