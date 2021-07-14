Kırklareli'nde bayram öncesi restoranlara gıda denetimi gerçekleştirildi

Kırklareli'nde kurban bayramı öncesi restoranlara denetim gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde kurban bayramı öncesi restoranlara denetim gerçekleştirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile beraberindeki Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim ve servis alanlarını kontrol etti.

Restoranlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de bakan ekipler, iş yerlerinin hijyen ve salgın koşullarına uygun çalışıp çalışmadığını denetledi.

Aksoy, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram öncesi denetimleri arttırdıklarını söyledi.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerin yapıldığını ifade eden Aksoy, işletmeleri üretim alanlarından satış alanlarına kadar kontrol ettiklerini söyledi.

Denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre yapıldığını dile getiren Aksoy, şunları kaydetti:

"Kurban bayramı öncesi vatandaşımızın sağlığıyla ilgili olan, gıda ile ilgili olan denetimlerimizi yapıyoruz. Kurban bayramında kurban kesimleri de var. Dolayısıyla biraz daha fazla dikkat ediyoruz. Bayram öncesinde denetimleri sıklaştırdık. Sayın valimizin de talimatlarıyla ilçelerimizde dahil olmak üzere bu hafta içerisinde denetimlerimizi tamamlayacağız. Vatandaşlarımız aldıkları ürünlerin etiketleri kontrol etmelerini istiyoruz.

Restoranlarda mutfakların açık olması lazım herkes gidip mutfakları görebilir. Lokantalarımızın da bu kurallara uyduğunu düşünüyorum. Şuana kadar bir aksilikle karşılaşmadık. Denetimlerimiz devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop