Kırklareli'nde bayram öncesi alışveriş yoğunluğu
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Kırklareli'nde bayram öncesi alışveriş yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Ekonomi

Kırklareli'nde bayram öncesi alışveriş yoğunluğu Kurban Bayramı arifesinde Kırklareli'nde bayram telaşı yaşanıyor.

Kırklareli'nde bayram öncesi alışveriş yoğunluğu

KIRKLARELİ - Kurban Bayramı arifesinde Kırklareli'nde bayram telaşı yaşanıyor.

Kırklareli'nde Kurban Bayramı arifesinde cadde ve sokaklarda alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Özelikle tekstil ürünlerinin yer aldığı Cumhuriyet Caddesinde ayrı bir yoğunluk yaşanırken işletmemelerin önünden zaman zaman kuyruklar oluştu.

Kurban Bayramı arifesinde yoğunluğun yaşandığını dile getiren Mevlüt Tunç maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşların duyarlı olması gerektiğini söyledi. Tunç, "Aşılarımı olduk ama hala bitmiş değil. Azalma başladı diye tedbirleri elden bırakmayalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" dedi.

Kırklareli'nde bayram öncesi alışveriş yoğunluğu
Kırklareli'nde bayram öncesi alışveriş yoğunluğu
Kırklareli'nde bayram öncesi alışveriş yoğunluğu
Kırklareli'nde bayram öncesi alışveriş yoğunluğu
Kırklareli'nde bayram öncesi alışveriş yoğunluğu
Kırklareli'nde bayram öncesi alışveriş yoğunluğu
Kırklareli'nde bayram öncesi alışveriş yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı

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Kırklareli'nde bayram öncesi alışveriş yoğunluğu - Haberler Ekonomi
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