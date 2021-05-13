Kırklareli'nde bayram namazı camilerde kılındı
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Kırklareli'nde bayram namazı camilerde kılındı

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde bayram namazı camilerde kılındı Korona virüsüyle mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma sürecinde vatandaşlar evlerine yakın yürüme mesafesinde bulun camilerde sosyal mesafe kurallarına uygun Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Kırklareli'nde bayram namazı camilerde kılındı

KIRKLARELİ - Korona virüsüyle mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma sürecinde vatandaşlar evlerine yakın yürüme mesafesinde bulun camilerde sosyal mesafe kurallarına uygun Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde vatandaşlar Ramazan bayramı namazını evlerine yakın yürüme mesafesinde bulun camilerde sosyal mesafe kurallarına uygun icra etti.

Ramazan Bayramı sebebiyle Kırklareli Hızırbey camisine program düzenlendi. Düzenlenen programa Kırklareli Valisi Osman Bilgin katıldı. Bilgin tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramını kutladı.

Kırklareli İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından vaaz verildi. Yığman, vaazında bayramların birlik ve beraberlik içerisinde geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kırklareli'nde bayram namazı camilerde kılındı
Kırklareli'nde bayram namazı camilerde kılındı
Kırklareli'nde bayram namazı camilerde kılındı
Kırklareli'nde bayram namazı camilerde kılındı
Kırklareli'nde bayram namazı camilerde kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

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