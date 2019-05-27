Kırklareli'nde barajda boğulan kişinin cesedi bulundu
Kırklareli'nde barajda boğulan gencin cesedine ulaşıldı.
Kırklareli'nde barajda boğulan gencin cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, ailesi ile Demircihalil köyü Çağlayan mevkisinde piknik yapan Deniz Ulutaş (23) baraj gölüne girdi.
Ulutaş'ın suda kaybolması üzerine yakınları durumu polise bildirdi.
AFAD ile Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, arama çalışmaları sonucu gencin cansız bedenine ulaştı.
Sinir krizi geçiren Ulutaş'ın yakınlarına sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ulutaş'ın cesedi, Kırklareli Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Kaynak: AA
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