Kırklareli'nde baraj gölüne serilen 200 metre parakete ele geçirildi

Kırklareli'nde baraj gölüne serilen 200 metre parakete ele geçirildi, paraketeye takılan birçok balık suya geri bırakıldı.

Kırklareli'nde baraj gölüne serilen 200 metre parakete ele geçirildi, paraketeye takılan birçok balık suya geri bırakıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Armağan Barajı'nda su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

Su ürünleri kontrol görevlileri tarafından yapılan denetimlerde suya bırakılmış 200 metre parakete toplandı.

Denetimlerde paraketeye takılı bulunan canlı balıklar suya bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop