Kırklareli'nde bando takımındaki müzik öğretmeninin "maske duyarlılığı" takdir topladı
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Kırklareli'nde bando takımındaki müzik öğretmeninin "maske duyarlılığı" takdir topladı

Kırklareli'nde bando takımındaki müzik öğretmeninin 'maske duyarlılığı' takdir topladı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde "Gençlik Bandosu"nda görevli müzik öğretmeni İlker Gülmüş'ün maskesine açtığı küçük bir delikten saksafon çalmak için gösterdiği gayret, vatandaşların takdirini kazandı.

Kırklareli'nde "Gençlik Bandosu"nda görevli müzik öğretmeni İlker Gülmüş'ün maskesine açtığı küçük bir delikten saksafon çalmak için gösterdiği gayret, vatandaşların takdirini kazandı.

Kırklareli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Gençlik Bandosu" oluşturdu.

İstasyon Caddesi'nde şarkılar seslendiren bando, vatandaşların bayramını kutladı.

Ekipte görevli müzik öğretmeni İlker Gülmüş, saksafon ile görevini icra edebilmek için maskesine ufak bir delik açtı.

Görevini bu şekilde yerine getiren Gülmüş'ün duyarlılığı vatandaşların takdirini topladı.

Gülmüş'ün bando ekibinde görev yaptığı sürede maskesini hiç çıkarmaması dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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