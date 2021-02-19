Kırklareli'nde balıkçı tekneleri denetlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırklareli'nde balıkçı tekneleri denetlendi

19.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:56
Kırklareli'nde balıkçı tekneleri denetlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce, İğneada beldesindeki balıkçı tekneleri denetlendi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce, İğneada beldesindeki balıkçı tekneleri denetlendi.

Su ürünleri kontrol görevlileri tarafından, Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde avlanarak limana dönen balıkçılara yönelik denetimlerde avlanan balıklar kontrol edildi.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, denetimlerin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin önemine değinen Aksoy, balıkçılarında kurallara uyması gerektiğini ifade etti.

Aksoy, yaptıkları denetimlerde bugüne kadar ciddi bir problemle karşılaşmadıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Kadir Topbaş Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Hande Erçel Meghan Markle
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Fatih Terim Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Uefa Şehit İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde balıkçı tekneleri denetlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 12:58:40. #1.16#
title