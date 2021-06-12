Kırklareli'nde bakımı yasak maymun koruma altına alındı

Kırklareli'nde bir kişinin çarşıda gezdirdiği bakımı yasak maymun koruma altına alındı.

Kırklareli'nde bir kişinin çarşıda gezdirdiği bakımı yasak maymun koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarında bir vatandaşın maymun ile gezdiğini gören çevredekiler durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri incelemelerin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ekipler yasak olmasına rağmen maymun besleyen K.Y'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince hayvanat bahçesine gönderilmek üzere maymuna el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran